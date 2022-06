(Di domenica 5 giugno 2022) I primi caldi estivi fanno aumentare i consumi dicon coni e coppette in soccorso di italiani e stranieri lungo tutto lo Stivale attraversato dalla prima ondata di calore estiva con il bollino rosso in molte citta'. E' quanto afferma...

Un business da 2,3 miliardi di euro L'impulso positivo al settore arriva dopo che il... dal basilico al prosecco Negli ultimi anni si è registrato un vero e propriodelle agrigelaterie ...Negli ultimi anni si è registrato un vero e propriodelle agrigelaterie artigianali che ... In epoca moderna conclude la Coldiretti la storia delrisale alla prima metà del XVI secolo nella ... Gelato boom: perché i prezzi aumentano Roma, 5 giu. (askanews) - Il grande caldo fa volare i consumi di gelato con coni e coppette in soccorso di italiani e stranieri lungo tutto lo Stivale attraversato dalla prima ondata di calore estiva ...Roma, 5 giu. (askanews) - A pesare sulla produzione è però il balzo dei costi di energia e materie prime per il conflitto in Ucraina che- sottolinea la Coldiretti - sta penalizzando fortemente le 39mi ...