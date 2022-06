Francesco Gabbani rivelazione choc sull’ex fidanzata è Dalila Iardella: “Mi diceva resterai solo” (Di domenica 5 giugno 2022) Francesco Gabbani è stato legato all’ex fidanzata Dalila Iardella tatuatrice carrarese per circa otto anni durante i quali ci sono state diverse liti. Il cantautore oggi sarà tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si esibirà con un medley dei suoi successi e si racconterà alla Zia d’Italia, Mara Venier. Nel 2013 Gabbani incontra Dalila Iardella, tatuatrice originaria della sua stessa città natale, Carrara: nasce una storia che porta poco tempo dopo alla convivenza. Dalila Iardella ha moltissimi tattoo. Ma, del resto, proprio i tatuaggi sono la sua professione. Sembra che, ai tempi della loro lunga relazione, la donna abbia tatuato anche il celebre ex compagno con il quale creava ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022)è stato legato all’extatuatrice carrarese per circa otto anni durante i quali ci sono state diverse liti. Il cantautore oggi sarà tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si esibirà con un medley dei suoi successi e si racconterà alla Zia d’Italia, Mara Venier. Nel 2013incontra, tatuatrice originaria della sua stessa città natale, Carrara: nasce una storia che porta poco tempo dopo alla convivenza.ha moltissimi tattoo. Ma, del resto, proprio i tatuaggi sono la sua professione. Sembra che, ai tempi della loro lunga relazione, la donna abbia tatuato anche il celebre ex compagno con il quale creava ...

