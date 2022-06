Fedez, con il nuovo singolo scrive un post da brividi “3 giorni prima dell’operazione….” (Di domenica 5 giugno 2022) Fedez dopo la breve parentesi che lo ha costretto a rimanere lontano dal suo lavoro adesso sembra essere pronto a tornare sul palco. Federico ha infatti lanciato il nuovo singolo estivo e con l’occasione pare che abbia scritto su Instagram un post davvero molto toccante. Pare che sui social, il rapper milanese abbia voluto affidare i suoi ricordi, ma anche quelle che sono state le emozioni provate nel registrare questo nuovo singolo estivo che ha presentato insieme a Tananai e Mara Sattei. Ma cosa ha scritto Federico? Fedez presenta il nuovo singolo intitolato La dolce vita” insieme a Tananai e Mara Sattei Fedez è pronto a conquistare la scena musicale italiana. Il noto rapper ha presentato proprio in questi ... Leggi su baritalianews (Di domenica 5 giugno 2022)dopo la breve parentesi che lo ha costretto a rimanere lontano dal suo lavoro adesso sembra essere pronto a tornare sul palco. Federico ha infatti lanciato ilestivo e con l’occasione pare che abbia scritto su Instagram undavvero molto toccante. Pare che sui social, il rapper milanese abbia voluto affidare i suoi ricordi, ma anche quelle che sono state le emozioni provate nel registrare questoestivo che ha presentato insieme a Tananai e Mara Sattei. Ma cosa ha scritto Federico?presenta ilintitolato La dolce vita” insieme a Tananai e Mara Satteiè pronto a conquistare la scena musicale italiana. Il noto rapper ha presentato proprio in questi ...

