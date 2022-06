Espargaro | Ecco perché mi sono sbagliato

Advertising

corsedimoto : ALEIX ESPARGARO, CHE SVISTA! Nella gara di casa commette un errore imperdonabile e il podio Aprilia va in fumo. Ec… - Motorsport_IT : #MotoGP | Ecco le immagini più belle del sabato di qualifica del #CatalanGP. A Barcellona è Aleix Espargaro a conqu… - s_tamburini : Il disastro in redazione. E dopo lo scambio tra i Pogba ecco quello fra gli Espargaró. - Pall_Gonfiato : #MotoGP - Ecco i risultati delle qualifiche #CatalanGP - corsedimoto : MOTOGP CATALUNIA - Mammia mia che Aprilia! Le due RS-GP di Aleix Espargaro e Maverick Vinales chiudono al vertice l… -

Aleix, sbaglia i calcoli sulla distanza di gara e festeggia con un giro di anticipo quello che sarebbe stato un secondo posto in classificaLa cronaca della gara vedi anche Moto GP Catalunya, qualifiche: Aleixparte in pole. ...le principali immagini di una giornata da ricordare 'Sono contento di aver fatto una bella gara. ...Il circuito di Montmeló elegge il pilota francese in sella alla sua Yamaha. Sul podio anche Jorge Martin e Johann Zarco, avvantaggiati da un errore incredibile di A. Espargaro. Luca Marini il migliore ...Come Chili nel 1992 e Simon nel 2009, Aleix ha pensato che la corsa fosse finita un giro prima, perdendo il secondo posto ...