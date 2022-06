“Come fa Chiara Ferragni a stare con Fedez?”, la risposta del rapper è epica (Di domenica 5 giugno 2022) Sono tantissime le emozioni che Fedez sta vivendo da marzo 2022: la notizia di un tumore al pancreas, l’operazione, il suo percorso postoperatorio e ora la nuova hit estiva che ha scritto proprio pensando alle cose che contano veramente nella vita. È ritornato a sorridere Fedez, e anche a fare largo uso della sua ironia, che ha utilizzato in risposta a un hater che su Twitter si domandava: “Mi son sempre chiesto Come faccia la Ferragni a stare con Fedez”. La risposta del rapper, è stata epica e molto concisa: “Pure io”. Pure io https://t.co/uf6JklRvhm— Fedez (@Fedez) June 4, 2022 Ovviamente i commenti a sostegno del cantante milanese sono stati tantissimi e in molti hanno scritto ... Leggi su diredonna (Di domenica 5 giugno 2022) Sono tantissime le emozioni chesta vivendo da marzo 2022: la notizia di un tumore al pancreas, l’operazione, il suo percorso postoperatorio e ora la nuova hit estiva che ha scritto proprio pensando alle cose che contano veramente nella vita. È ritornato a sorridere, e anche a fare largo uso della sua ironia, che ha utilizzato ina un hater che su Twitter si domandava: “Mi son sempre chiestofaccia lacon”. Ladel, è statae molto concisa: “Pure io”. Pure io https://t.co/uf6JklRvhm—(@) June 4, 2022 Ovviamente i commenti a sostegno del cantante milanese sono stati tantissimi e in molti hanno scritto ...

