Carmina Burana Tempus est iocundum!

(Di domenica 5 giugno 2022) Regnabo. Regno. Regnavi. Sum sine regno. I canti di Benediktbeuern. Memes and inside jokes: il medioevo dei goliardi interpretato a Salerno. Pubblico divertito dalla cantata, che non ha cali di tensione. Programma di sala inutile senza indicazioni, testi e traduzione. Tradita la lingua composita originale. Brillano il coro maschile, i flauti, le percussioni e le voci bianche di Silvana Noschese Di Alfonso Mauro Jacques Le Goff e Gustav Mahler: l’immaginario medievale e l’opera d’arte contenente un mondo intero. Il mondo intero. Il mondo proto-erasmiano sì dei goliardi e dei clerici vagantes dei secc. XI, XII e XIII, ma come potrebbe essere quello dei loro odierni colleghi magari in Erasmus — col caveat dell’inglese in loco al latino quale lingua franca corda corale dell’arrampicata poetica pseudo-liturgica ma secolarissima. I testi ricuperati. Il mondo musicale post-tardoromanticismo. ...