Beach Volley, World Tour 2022 Jurmala. TRIONFO NICOLAI/COTTAFAVA! Rimonta leggendaria in finale con Cherif/Ahmed (Di domenica 5 giugno 2022) Una pagina indelebile della storia del Beach Volley italiano è stato scritto da Paolo NICOLAI e Samuele Cottafava oggi sulla sabbia di Jurmala, particolarmente amica dell'Italia perchè qui NICOLAI/Lupo vinsero un titolo europeo nel 2017. Otto match point annullati, una partita raddrizzata quando tutto sembrava perduto, l'Italia che torna a vincere un torneo di massimo livello del circuito mondiale sei anni dopo il successo di Lupo/NICOLAI a Sochi nel 2016 e che vede esplodere letteralmente a livello mondiale un giocatore straordinario che risponde al nome di Samuele Cottafava, protagonista assoluto della finale di Jurmala che la coppia italiana ha vinto 2-1 contro i favoriti appresentanti del Qatar Cherif/Ahmed che ...

