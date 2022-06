(Di domenica 5 giugno 2022) Non ce l’ha fattaMusolino. E’la 28enne che era alla guida dell’dalest di Lecce. La giovane giovane non ce l’ha fatta. Già subito dopo la corsa in ospedale era stata dichiarata la morte cerebrale dai medici del Fazzi. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la Renault Modus rossa su cui viaggiava, è finita fuori strada centrando il: un impatto tremendo, tanto che la barriera di protezione della carreggiata è entrata all’interno dell’abitacolo sfondando il parabrezza anteriore e quello posteriore e colpendo in pieno l’mobilista. L'articolo proviene da Corriere.

Advertising

domenicosabell1 : Auto trafitta dal guardrail sulla tangenziale, Alessandra morta a 28 anni. Era una maestra d'asilo… - himeralive : Un tragico incidente si è verificato lungo la tangenziale che porta a Lecce, dove una giovane di soli 28 anni, Ales… - msn_italia : Auto trafitta dal guardrail a Lecce: morta Alessandra Musolino, 28 anni. Era maestra d'asilo - ROBERTO56238181 : Continuo a dire che non sono 'casualità' ormai negli ultimi 10 anni sono troppi. Auto trafitta dal guardrail a Lecc… - infoitinterno : Auto trafitta dal guardrail a Lecce: morta Alessandra Musolino, la 28enne era maestra d'asilo -

Lecce - Non ce l'ha fatta Alessandra Musolino. E' morta la 28enne che era alla guida dell'dal guardrail. La giovane non ce l'ha fatta. Già subito dopo la corsa in ospedale era stata dichiarata la morte cerebrale dai medici. Non sono chiare le cause: non si sa se ci sia stato ...Lecce,dal guardrail sulla tangenziale est: morta una giovane maestra d'asilo Erano circa le 13 di ieri pomeriggio, sabato 4 giugno , quando un'si è schiantata contro il guardrail ...Il magazine che racconta le storie più condivise e chiacchierate sui social media e genera discussione attorno ai grandi temi dell’attualità.Non ce l'ha fatta Alessandra Musolino. E' morta la 28enne che era alla guida dell'auto trafitta dal guardrail sulla tangenziale est di Lecce. La giovane giovane non ce l'ha fatta. Già subito dopo la ...