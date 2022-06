Atletica oggi | Diamond League Rabat 2022 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara C’è Desalu

Leggi su oasport

(Di domenica 5 giugno 2022)domenica 5 giugno va in scena la quarta tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. La kermesse sbarca a(Marocco) per un’avvincente serata, in cui anche l’Italia cercherà di essere protagonista con tre azzurri a caccia di un risultato degno di nota. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima dell’imperdibile Golden Gala, che andrà in scena il prossimo 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Faustofarà il proprio debutto stagionale sui 200 metri. Il Campione Olimpico della 4×100, reduce da due uscite sui 100 metri in questo avvio di annata agonistica, si cimenterà sul mezzo giro di pista, la distanza di riferimento in vista dei grandi appuntamenti estivi. Elena Vallortivuole ...