WTA s'Hertogenbosch: Stefanini in campo nelle "quali"

Nel WTA 250 sui prati olandesi la tennista toscana debutta nelle qualificazioni contro la giovanissima wild card australiana Preston. Torneo live su SuperTennis

Wta s - Hertogenbosch 2022: Stefanini al via nelle qualificazioni, sfiderà Preston

Archiviata la stagione su terra rossa, il tennis si sposta sull'erba. Uno dei tornei che inaugurerà la stagione sul verde sarà il Wta di s - Hertogenbosch 2022 , di scena in Olanda. Sorteggiato il tabellone di qualificazione, in cui figura una sola italiana, ovvero Lucrezia Stefanini . La giocatrice di Carmignano è accreditata ...