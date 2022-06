Umiliazione totale per Di Maio e Conte: reddito di cittadinanza, la confessione di una donna (Di sabato 4 giugno 2022) Il reddito di cittadinanza «è concorrenza sleale». A Dritto e rovescio, su Rete 4, l'ultimo segmento di trasmissione è dedicato al tema del caro-vita, delle bollette esplose, dell'inflazione che vola sulle onde provocate (anche) dallo tsunami in Ucraina e sugli stipendi degli italiani che restano drammaticamente bloccati, di fatto, dal 1990. Una perdita di potere d'acquisto vista, però, anche dall'altro punto di vista: quello degli imprenditori. «Io sono assolutamente a sfavore», spiega in studio da Paolo Del Debbio, una signora, la cui impresa vive di lavoratori stagionali e di part-time. La sua categoria è una vittima economica della misura-simbolo del Movimento 5 Stelle, che sulla carta deve sostenere i disoccupati, sì, ma aiutarli anche al reinserimento nel mondo del lavoro. Invece, denuncia l'imprenditrice, «preferiscono il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Ildi«è concorrenza sleale». A Dritto e rovescio, su Rete 4, l'ultimo segmento di trasmissione è dedicato al tema del caro-vita, delle bollette esplose, dell'inflazione che vola sulle onde provocate (anche) dallo tsunami in Ucraina e sugli stipendi degli italiani che restano drammaticamente bloccati, di fatto, dal 1990. Una perdita di potere d'acquisto vista, però, anche dall'altro punto di vista: quello degli imprenditori. «Io sono assolutamente a sfavore», spiega in studio da Paolo Del Debbio, una signora, la cui impresa vive di lavoratori stagionali e di part-time. La sua categoria è una vittima economica della misura-simbolo del Movimento 5 Stelle, che sulla carta deve sostenere i disoccupati, sì, ma aiutarli anche al reinserimento nel mondo del lavoro. Invece, denuncia l'imprenditrice, «preferiscono il ...

Advertising

rumba15342942 : RT @flatomica: @OGiannino Di più, commentatori esperti (non come da noi) affermano chedeve subire l'umiliazione della sconfitta totale come… - flatomica : @OGiannino Di più, commentatori esperti (non come da noi) affermano chedeve subire l'umiliazione della sconfitta to… - LeclercInterN1 : @sheva_gol Sono anni che vi prendiamo a sberle e questo è il risultato: vincete ma la vostra ossessione è tale che… - Tuttologo7 : RT @Pirichello: Umiliazione totale, arrivati addirittura gli olè dei tifosi avversari Orgoglioso non ci siano i giocatori italiani campio… - realmbow : RT @Pirichello: Umiliazione totale, arrivati addirittura gli olè dei tifosi avversari Orgoglioso non ci siano i giocatori italiani campio… -