Ultime Notizie – Ucraina, “a Mariupol occupanti gettano cadaveri in discarica” (Di sabato 4 giugno 2022) “A Mariupol gli invasori russi iniziano a demolire le case indiscriminatamente e gettano nella discarica i cadaveri che trovano sotto le macerie”. A riferirlo, a 100 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina, è il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo cui l’intenzione dei russi sarebbe quella di distruggere le prove senza perdere tempo a cercare i morti nelle case distrutte. “Non è possibile ottenere dati sui nuovi corpi dei morti a causa del fatto che dopo la demolizione tutto viene portato nella discarica distrettuale della riva sinistra del fiume”, ha spiegato Andryushchenko. Come riportato dall’Unian, secondo il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko, gli occupanti russi insieme ai separatisti hanno completamente distrutto quasi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) “Agli invasori russi iniziano a demolire le case indiscriminatamente enellache trovano sotto le macerie”. A riferirlo, a 100 giorni dall’inizio della guerra in, è il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo cui l’intenzione dei russi sarebbe quella di distruggere le prove senza perdere tempo a cercare i morti nelle case distrutte. “Non è possibile ottenere dati sui nuovi corpi dei morti a causa del fatto che dopo la demolizione tutto viene portato nelladistrettuale della riva sinistra del fiume”, ha spiegato Andryushchenko. Come riportato dall’Unian, secondo il sindaco diVadim Boychenko, glirussi insieme ai separatisti hanno completamente distrutto quasi ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - qnazionale : Guerra in Ucraina ultime notizie, Kiev: la guerra durerà ancora da due a sei mesi - nonmiscrivere8 : @ultimenotizie Ultime notizie è la quinta colonna di Putin in Italia -