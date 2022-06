Roland Garros, Amélie Mauresmo: “Valuteremo una soluzione migliore per la sessione serale nel 2023” (Di sabato 4 giugno 2022) Si è prossimi ai titoli di coda dell’edizione 2022 del Roland Garros. La Finale maschile tra Rafael Nadal e Casper Ruud potrebbe avere dei connotati storici per il 14° sigillo dello spagnolo in questo torneo, oltre al fatto che il numero di Slam vinti dal maiorchino salirebbe a 22. Tuttavia, a tenere banco in queste quasi due settimane francesi sono state le polemiche relative alle sessioni serali stabilite dall’organizzazione. Una gestione che, infatti, ha scontentato tutti per le difficoltà da parte dei giocatori nel gestire il post match tra appuntamenti con la stampa e recupero fisico. In più si è potuta notare la netta disparità tra tabellone maschile e femminile, con il solo match tra Jelena Ostapenko e la francese Alize Cornet a finire in quella particolare sessione. Tanti hanno pensato che l’organizzatrice del torneo, Amelie ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Si è prossimi ai titoli di coda dell’edizione 2022 del. La Finale maschile tra Rafael Nadal e Casper Ruud potrebbe avere dei connotati storici per il 14° sigillo dello spagnolo in questo torneo, oltre al fatto che il numero di Slam vinti dal maiorchino salirebbe a 22. Tuttavia, a tenere banco in queste quasi due settimane francesi sono state le polemiche relative alle sessioni serali stabilite dall’organizzazione. Una gestione che, infatti, ha scontentato tutti per le difficoltà da parte dei giocatori nel gestire il post match tra appuntamenti con la stampa e recupero fisico. In più si è potuta notare la netta disparità tra tabellone maschile e femminile, con il solo match tra Jelena Ostapenko e la francese Alize Cornet a finire in quella particolare. Tanti hanno pensato che l’organizzatrice del torneo, Amelie ...

Advertising

fanpage : 'Puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo' Ha vi… - Eurosport_IT : Rafa Nadal compie oggi 36 anni: è il più forte tennista di sempre? ???????? ?? 2x Australian Open?????? ?? 13x Roland Gar… - fanpage : Flavia Pennetta e Francesca Schiavone hanno vinto il doppio delle leggende al #RolandGarros Grande successo per l… - marcellone8 : RT @fanpage: Flavia Pennetta e Francesca Schiavone hanno vinto il doppio delle leggende al #RolandGarros Grande successo per le azzurre ??… - paolochirdo75 : RT @GeorgeSpalluto: Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il torneo delle Leggende al Roland Garros battedo Gabriela Sabatini e Gis… -