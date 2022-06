Non solo l’Inter, anche il Napoli piomba su Bremer: può arrivare in un caso (Di sabato 4 giugno 2022) Il Napoli deve correre al riparo in vista dell’ipotetica cessione di Koulibaly e, stando a quanto riportato da Tuttosport, il nome prediletto sarebbe quello di Glesion Bremer, reduce da una sontuosa stagione disputata al Torino e finito nel mirino di tantissime squadre, su tutte l’Inter di Inzaghi. BERGAMO, ITALY – APRIL 27: Bremer of Torino FC looks the ball during the Serie A match between Atalanta BC and Torino FC at Gewiss Stadium on April 27, 2022 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) Il difensore brasiliano classe 97? infiamma il calciomercato. Grazie all’ottimo campionato appena concluso, ha attirato l’attenzione dei top club italiani. Oltre alla già citata Inter, su di lui ci sono anche Milan e Juventus. Nelle ultime ore però pare che anche il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) Ildeve correre al riparo in vista dell’ipotetica cessione di Koulibaly e, stando a quanto riportato da Tuttosport, il nome prediletto sarebbe quello di Glesion, reduce da una sontuosa stagione disputata al Torino e finito nel mirino di tantissime squadre, su tuttedi Inzaghi. BERGAMO, ITALY – APRIL 27:of Torino FC looks the ball during the Serie A match between Atalanta BC and Torino FC at Gewiss Stadium on April 27, 2022 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) Il difensore brasiliano classe 97? infiamma il calciomercato. Grazie all’ottimo campionato appena concluso, ha attirato l’attenzione dei top club italiani. Oltre alla già citata Inter, su di lui ci sonoMilan e Juventus. Nelle ultime ore però pare cheil ...

