Napoli | sirene spagnole per Fabian e Zielinski | idee Barak e Asllani per sostituirli

Il Napoli potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in mediana: Fabian e Zielinksi richiesti in Spagna, piacciono Barak e Asllani Il Napoli potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in mediana. Fabian Ruiz e Zielinski sono finiti nel mirino di Real Madrid e Valencia. Ancelotti e Gattuso apprezzano rispettivamente lo spagnolo e il polacco. Giuntoli come alternative sta valutando l'opzione Barak, pallino da tempo del Napoli, e Asllani cercato anche da Inter e Milan per il ruolo da regista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

