Napoli, il cadavere di un uomo trovato in un sacco di plastica (Di sabato 4 giugno 2022) Macabro ritrovamento nel napoletano. Il cadavere di un uomo è stato trovato in un sacco di plastica in un fondo agricolo in via Molino a Scisciano. Il corpo è in parziale stato di decomposizione. Il cadavere, da quanto si apprende, è in parziale stato di decomposizione, quindi è presumibile che si trovasse lì da parecchio tempo. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno dato il via alle indagini per determinare l’identità della vittima, che risulta ancora sconosciuta, e per comprendere la matrice dell’evento che lo ha coinvolto e le cause della morte. Sul posto si è recato anche il magistrato di turno della Procura di Nola, che coordina le indagini.Bisognerà aspettare un primo esame esterno del corpo e, successivamente, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 4 giugno 2022) Macabro ritrovamento nel napoletano. Ildi unè statoin undiin un fondo agricolo in via Molino a Scisciano. Il corpo è in parziale stato di decomposizione. Il, da quanto si apprende, è in parziale stato di decomposizione, quindi è presumibile che si trovasse lì da parecchio tempo. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno dato il via alle indagini per determinare l’identità della vittima, che risulta ancora sconosciuta, e per comprendere la matrice dell’evento che lo ha coinvolto e le cause della morte. Sul posto si è recato anche il magistrato di turno della Procura di Nola, che coordina le indagini.Bisognerà aspettare un primo esame esterno del corpo e, successivamente, ...

