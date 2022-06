Milan, via al derby con l’Inter per Asllani: le mosse dei due club (Di sabato 4 giugno 2022) Un obiettivo comune, per rossoneri e nerazzurri è Kristjan Asllani. Sul giovane centrocampista i piani di Milan e Inter Un obiettivo comune, per Milan e Inter, è Kristjan Asllani, ventenne regista dell’Empoli ma con strategie diverse di mercato. secondo quanto riportato da Libero, l’Inter punta a convincere l’Empoli inserendo nella trattativa una contropartita, che potrebbe essere Sebastiano Esposito. Il Milan ,invece, lascerebbe il giocatore in prestito in Toscana per almeno un’altra stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Un obiettivo comune, per rossoneri e nerazzurri è Kristjan. Sul giovane centrocampista i piani die Inter Un obiettivo comune, pere Inter, è Kristjan, ventenne regista dell’Empoli ma con strategie diverse di mercato. secondo quanto riportato da Libero,punta a convincere l’Empoli inserendo nella trattativa una contropartita, che potrebbe essere Sebastiano Esposito. Il,invece, lascerebbe il giocatore in prestito in Toscana per almeno un’altra stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

