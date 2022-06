Milan, la strategia per arrivare a Zaniolo spaventa i tifosi (Di sabato 4 giugno 2022) Milan: Rebic la pedina per convincere la Roma Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri sarebbero già pronti ad avanzare la loro offerta al club giallorosso che per Zaniolo chiede una ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 4 giugno 2022): Rebic la pedina per convincere la Roma Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri sarebbero già pronti ad avanzare la loro offerta al club giallorosso che perchiede una ...

Advertising

pierangelo1982 : Inter x restare competitiva una stagione in + si ipoteca futuro prendendo parametri zero con ingaggi elevati e vend… - infoitsport : Pedullà: 'Milan, Messias alla Tonali: la strategia rossonera' - infoitsport : Pedullà: “Ecco la strategia del Milan per il futuro di Messias!” - infoitsport : Mercato Milan – Per Messias strategia alla Tonali: le ultime - ArcangeloBarone : Bah... Cmq mi rendo conto che molta gente ha serie difficoltà con l'italiano. Zaniolo non è incedibile: la strategi… -