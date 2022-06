Magia, teatro, mostre, giochi, sfilate in piazza - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 4 giugno 2022) Il pubblico di "In/Canti Banchi" a Castelfiorentino Week - end da cerchiare in agenda: oggi e domani si concludono "InCanti & Banchi", festival della Magia open air a Castelfiorentino, e la Mostra del ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) Il pubblico di "In/Canti Banchi" a Castelfiorentino Week - end da cerchiare in agenda: oggi e domani si concludono "InCanti & Banchi", festival dellaopen air a Castelfiorentino, e la Mostra del ...

Advertising

SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Uno specchio per riflettere e riflettere...perché anche il pubblico è in scena come personaggio della tragedia. La magia… - seleneSCW : ?? Questa sera vivi anche tu la magia dell'evento spettacolo “Daimon. Scopri il tuo Spirito Guida e guarisci con i m… - sararigby7 : RT @Barbapapoo: Uno specchio per riflettere e riflettere...perché anche il pubblico è in scena come personaggio della tragedia. La magia… - misloneliness : queste esibizioni di carola sono pura magia il teatro è veramente la sua casa ????? - Sofiapesca11 : È il 3 giungo 2022 Luigi Strangis è al suo primo instore con 2000 persone che cantano le sue canzoni e lo riempion… -