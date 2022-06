Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 4 giugno 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 4 giugno 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 3, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (87) 3 (85) 2 (72) 43 (67) 13 (65) Cagliari: 15 (129) 77 (95) 18 (91) 89 (72) 3 (59) Firenze: 81 (62) 76 (53) 86 (53) 83 (48) 77 (48) Genova: 38 (62) 47 (56) 52 (48) 16 (47) 14 (45) Milano: 44 (102) 71 (83) 59 (75) 42 (61) 78 (60) Napoli: 3 (72) 87 (55) 43 (49) 80 (49) 81 (48) Palermo: 45 (104) 48 (60) 66 (60) 57 (54) 75 (50) Roma: 86 (87) 13 (70) 16 (66) 50 (58) 35 (57) Torino: 58 (114) 45 (106) 75 ...

Advertising

CasilinaNews : #Lotto, #Superenalotto, estrazioni oggi 5 aprile 2022: numeri vincenti 10eLotto, #Simbolotto - infoitcultura : Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 3 giugno 2022 - infoitcultura : Lotto oggi venerdì 3 giugno: estrazione straordinaria. Domani Superenalotto - infoitcultura : Estrazioni Simbolotto, Lotto, Superenalotto, 10eLotto del 3 giugno 2022 - infoitcultura : Estrazioni Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto 3 giugno 2022 -

di Alessandro Nidi) ESTRAZIONI, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 31 maggio: vola il JackpotSuccessivamente sarà la volta della combinazione vincente del Simbolotto e 10serale. Per i numeri delinvece bisognerà aspettare il sorteggio di domani. La storia del gioco è ...Il pranzo sarà effettuato nella sala di “Villa Pigna” comodamente seduti a tavola. Per maggiori info è possibile contattare i seguenti numeri: 328 789 4139 (Tatamery). oppure 324 831 7553 (Antonella) ...I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Il calendario ha subìto però alcune modifiche per la festività del 2 giugno, gior ...