Letta | Il governo delle larghe intese termina con questo Parlamento - Salvini | Non ci saranno più esecutivi col Pd

(Di sabato 4 giugno 2022) I leader dem e della Lega escludono un altro 'governissimo'. Un esecutivo di responsabilità nazionale 'non è una possibilità nel 2023', sottolinea ...

Advertising

NotizieTg : Letta: questo governissimo è 'a tempo' 11.18 'Il governo delle larghe intese termina con questo Parlamento, dopo… - cjmimun : Letta:Il governo delle larghe intese termina con questo Parlamento, dopo le prossime elezioni politiche saranno i c… - MediasetTgcom24 : Letta: 'Il governo delle larghe intese termina con questo Parlamento' | Salvini: 'Non ci saranno più esecutivi col… - iconanews : Letta, governo larghe intese termina con questo Parlamento - Piergiulio58 : Letta, governo larghe intese termina con questo Parlamento - Ultima Ora - ANSA -

11.18: questo governissimo è "a tempo" "Ildelle larghe intese termina con questo Parlamento, dopo le prossime politiche saranno i cittadini a decidere la maggioranza e noi puntiamo ad avere ...Da quando, eravamo a maggio, il Capitano aveva fatto sapere del suo progetto era stato sepolto dalle critiche e dalle polemiche: dei leader dei partiti della maggioranza diin testa ("...Letta: Puntiamo a maggioranza c.sinistra con progetto progressista. Salvini: Responsabilità nazionale non è possibilità in 2023 ...BELLUNO - Il rincaro dell'energia elettrica pesa molto, si stima 500 mila euro in più rispetto all'anno scorso. Dove troverà il denaro chi governerà Palazzo ...