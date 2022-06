Lecce, incidente in tangenziale: auto trafitta dal guardrail, 28enne in gravissime condizioni La donna è ricoverata al "Vito Fazzi" (Di sabato 4 giugno 2022) All’altezza di uno svincolo della tangenziale di Lecce, nel primo pomeriggio, l’incidente. Per cause da dettagliare la vettura condotta dalla 28enne si è schiantata contro il capo del guardrail e ne è stata trafitta, dal cofano al bagagliaio. Solo per un pelo la giovane donna non è stata centrata dalla barra metallica ma ha riportato comunque gravissime conseguenze ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi”. L'articolo Lecce, incidente in tangenziale: auto trafitta dal guardrail, 28enne in gravissime condizioni <small ... Leggi su noinotizie (Di sabato 4 giugno 2022) All’altezza di uno svincolo delladi, nel primo pomeriggio, l’. Per cause da dettagliare la vettura condotta dallasi è schiantata contro il capo dele ne è stata, dal cofano al bagagliaio. Solo per un pelo la giovanenon è stata centrata dalla barra metallica ma ha riportato comunqueconseguenze ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “”. L'articoloindalin

