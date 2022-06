La vita in diretta si congeda con il 20% di share, Pomeriggio 5 resta indietro (Di sabato 4 giugno 2022) Ultimo scontro della stagione televisiva quello del 3 giugno 2022, tra La vita in diretta e Pomeriggio 5. Tra i due programmi, da settembre 2021 a giugno 2022, non c’è stato confronto. Rai 1 ha sempre dominato nella fascia tra le 17 e le 18,45 con il programma di Barbara d’Urso rimasto molto indietro. Canale 5 paga l’insensata scelta di aver accorciato Pomeriggio 5 ma non solo. La partenza alle 17,30 passate, ha praticamente reso impossibile per Barbara d’Urso anche solo provare a competere con il suo dirimpettaio, visto che La vita in diretta, partiva praticamente quasi mezz’ora prima, senza stacchi pubblicitari che potessero portare lo spettatore altrove. E anche l’ultimo faccia a faccia, quello del 3 giugno, si è chiuso con la schiacciante vittoria de La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 giugno 2022) Ultimo scontro della stagione televisiva quello del 3 giugno 2022, tra Lain5. Tra i due programmi, da settembre 2021 a giugno 2022, non c’è stato confronto. Rai 1 ha sempre dominato nella fascia tra le 17 e le 18,45 con il programma di Barbara d’Urso rimasto molto. Canale 5 paga l’insensata scelta di aver accorciato5 ma non solo. La partenza alle 17,30 passate, ha praticamente reso impossibile per Barbara d’Urso anche solo provare a competere con il suo dirimpettaio, visto che Lain, partiva praticamente quasi mezz’ora prima, senza stacchi pubblicitari che potessero portare lo spettatore altrove. E anche l’ultimo faccia a faccia, quello del 3 giugno, si è chiuso con la schiacciante vittoria de La ...

