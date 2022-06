Isola 16, due naufraghi dichiarano di piacersi: nuova coppia in arrivo? (Di sabato 4 giugno 2022) Nuovo amore a L’Isola dei Famosi? Mentre la finalissima si avvicina, gli animi dei nostri naufraghi sono sempre più caldi. E questa volta (almeno per ora!) il motivo va oltre le liti e le polemiche che hanno dominato la Palapa. Sembrerebbe infatti che stia nascendo un nuovo amore in quel dell’Honduras. Come ha riportato Biccy.it, nel corso di un gioco notturno, Luca Daffré e Marialaura De Vitis hanno confessato di piacersi. Il tutto è nato durante alcune confidenze di gruppo. È stata la stessa vincitrice de La Pupa e il Secchione Show a chiedere a Luca di rivelare il nome della naufraga che preferisce. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha risposto Estefania Bernal e la De Vitis: Quando sono entrato ho detto ‘fisicamente mi piace Estefania’, poi conoscendovi, come persone, ho detto Marialaura. Quando sono entrato non avevo una ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 giugno 2022) Nuovo amore a L’dei Famosi? Mentre la finalissima si avvicina, gli animi dei nostrisono sempre più caldi. E questa volta (almeno per ora!) il motivo va oltre le liti e le polemiche che hanno dominato la Palapa. Sembrerebbe infatti che stia nascendo un nuovo amore in quel dell’Honduras. Come ha riportato Biccy.it, nel corso di un gioco notturno, Luca Daffré e Marialaura De Vitis hanno confessato di. Il tutto è nato durante alcune confidenze di gruppo. È stata la stessa vincitrice de La Pupa e il Secchione Show a chiedere a Luca di rivelare il nome della naufraga che preferisce. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha risposto Estefania Bernal e la De Vitis: Quando sono entrato ho detto ‘fisicamente mi piace Estefania’, poi conoscendovi, come persone, ho detto Marialaura. Quando sono entrato non avevo una ...

Marika92045753 : Eccole qua...???? Non vedo l’ora che arrivi lunedì per vederle sull’isola... queste due insieme ci faranno schiattar… - Gianni_gian13 : RT @LuanaCampoVerd2: A me fanno paura queste due insieme ???????????? #SoleArmy #isola - annamariabianc2 : @allegrimarco9 Le due donne peggiori di questa isola Carmen e Lori! Buttiamole fuori! #isola - anna_rattenni : RT @LuanaCampoVerd2: A me fanno paura queste due insieme ???????????? #SoleArmy #isola - klaud_io : RT @LuanaCampoVerd2: A me fanno paura queste due insieme ???????????? #SoleArmy #isola -