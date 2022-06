Industria, produzione ancora in calo a maggio: -1,4% (Di sabato 4 giugno 2022) L’attività Industriale italiana è stimata in flessione a maggio (-1,4%), dopo l’arretramento in aprile. Nel 2° trimestre 2022 si avrebbe così una contrazione già acquisita di -0,6% della produzione Industriale, dovuta in particolare al rialzo dei costi dell’energia e alle difficoltà di approvvigionamento, acuiti dalle operazioni militari russe in Ucraina. Le indagini qualitative (ISTAT e IHS-Markit) continuano ad evidenziare timori riguardo la persistenza dei fattori che frenano l’attività produttiva delle imprese. L’indagine rapida del CSC segnala a maggio una flessione di -1,4% della produzione Industriale, dopo la caduta di -1% in aprile. Nel 2° trimestre 2022, quindi, la variazione acquisita della produzione Industriale sarebbe di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 giugno 2022) L’attivitàle italiana è stimata in flessione a(-1,4%), dopo l’arretramento in aprile. Nel 2° trimestre 2022 si avrebbe così una contrazione già acquisita di -0,6% dellale, dovuta in particolare al rialzo dei costi dell’energia e alle difficoltà di approvvigionamento, acuiti dalle operazioni militari russe in Ucraina. Le indagini qualitative (ISTAT e IHS-Markit) continuano ad evidenziare timori riguardo la persistenza dei fattori che frenano l’attività produttiva delle imprese. L’indagine rapida del CSC segnala auna flessione di -1,4% dellale, dopo la caduta di -1% in aprile. Nel 2° trimestre 2022, quindi, la variazione acquisita dellale sarebbe di ...

Advertising

Dome689 : RT @TgLa7: #Industria, #Csc: produzione ancora in calo a maggio (-1,4%). L'incertezza pesa sulle prospettive - marcuccimauriz : RT @rosanna_vespoli: #ProduzioneIndustriale ANCORA in CALO?????...ma va!???? E CHI lo Immaginava?..CHE facciamo?..Si va Avanti SINE Die? http… - CristinaCmr : RT @rosanna_vespoli: #ProduzioneIndustriale ANCORA in CALO?????...ma va!???? E CHI lo Immaginava?..CHE facciamo?..Si va Avanti SINE Die? http… - CatelliRossella : Industria: Csc, produzione ancora in calo a maggio (-1,4%) - Economia - ANSA - actarus1070 : Industria, cala ancora produzione maggio Ma si dai va tutto bene, continuiamo a mettere sanzioni alla Russia -