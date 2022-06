Il Bari sogna Ranocchia e Ceppitelli per la difesa: i dettagli (Di sabato 4 giugno 2022) Il Bari pensa a Ranocchia e Ceppitelli per rinforzare la difesa: ecco i dettagli Il Bari, dopo la promozione in Serie B, ha intenzione di fare una campagna acquisti da big e pensa a Ranocchia e Ceppitelli per rinforzare la difesa. Come riportato Gazzetta dello Sport, il Bari sogna un ritorno di Andrea Ranocchia, che però sembra ad un passo dal Monza, mentre al momento il difensore del Cagliari è solo una suggestione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Ilpensa aper rinforzare la: ecco iIl, dopo la promozione in Serie B, ha intenzione di fare una campagna acquisti da big e pensa aper rinforzare la. Come riportato Gazzetta dello Sport, ilun ritorno di Andrea, che però sembra ad un passo dal Monza, mentre al momento il difensore del Cagliari è solo una suggestione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

