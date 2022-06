Guerra, russi in difficoltà «e con morale basso». Il generale Keane: ecco perché rallenta la conquista dell'Ucraina (Di sabato 4 giugno 2022) Cosa sta succedendo all'esercito russo dopo oltre 100 giornì dall'inizio della Guerra in Ucraina? Secondo il generale Jack Keane, analista strategico senior di Fox... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 giugno 2022) Cosa sta succedendo all'esercito russo dopo oltre 100 giornì dall'inizioin? Secondo ilJack, analista strategico senior di Fox...

Advertising

LiaQuartapelle : 25mila soldati russi morti. L’economia russa indebolita: gli economisti prevedono il raddoppio della disoccupazione… - repubblica : Tra i soldati del Donbass, dopo 100 giorni di guerra: 'Qui stiamo perdendo, i russi sono troppi' [dal nostro inviat… - _Nico_Piro_ : giallo e azzurro, proclamandosi amico di quel Paese (spesso sono solo anti-russi) che l’aver messo in secondo piano… - cuba98w : RT @fanpage: Cosa è successo dal 24 febbraio 2022 in Ucraina, in Russia e nel resto del Mondo. Dai primi giorni, pieni di caos, in cui la p… - CCKKI : RT @cipbilli: Per i servi del potere , l’importante è fare la guerra alla Russia per interposta nazione . Soffro per il popolo Ucraino e pe… -