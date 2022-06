Gp Catalunya | festa al box Aprilia | Aleix Espargarò in pole

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 4 giugno 2022) Grandeal boxEspargaró inposition al Gp di, nona prova del mondiale, in programma domani sul circuito del Montmelò con il tempo di 1:38.742. Completano la prima fila la Ducati di Bagnaia e la Yamaha di Quartararo. Seconda fila tutta Ducati: Zarco, Di Giannantonio, Martín. Alex Marquez cade nelle quarte prove libere: forte dolore al polso sinistro, niente qualifiche. La bella notizia è che le prime radiografie non hanno evidenziato fratture."Sono contento, gareggiare a battagliare con Fabio è un piacere per me. Sapevo che oggi era il mio momento, è stato difficile. La pista era al limite, si chiudeva tutto, ma devo ringraziare l', sta facendo un gran lavoro!", il commento di. Per Pecco Bagnaia "non è stato facile ...