Advertising

Calciomercato.com

Il Napoli non ha ancoratrae Bernardeschi, piace molto il difensore Ostigard dal Genoa, mentre il Newcastle ci prova per Osimhen. Il Monza ha fatto un sondaggio per Candreva e ..., 28 anni, scuola Barcellona dov'era cresciuto e esploso, considerato uno dei nuovi ... Giorgio Chiellini, dopo averdi lasciare la Juventus, avrebbe finalmente deciso di continuare a ... Deulofeu ha scelto il Napoli: trattativa con l’Udinese vicina alla chiusura Stando a quanto riporta Sky, infatti, i bianconeri vogliono puntare su Andrea Sottil, reduce da un'ottima stagione in Serie B alla guida dell'Ascoli conclusa col sesto posto e l'eliminazione al primo ...Qualcosa si muove sul fronte calciomercato in casa Roma. I giallorossi potrebbero salutare a breve Henrikh Mkhitaryan, ormai promesso sposo all'Inter, ma sono già a lavoro per prendere un degno sostit ...