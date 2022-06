Da Milano – “Deulofeu vuole Napoli, trattiva in chiusura. Accordo sull’ingaggio. Sarà addio a Mertens?” (Di sabato 4 giugno 2022) Il Napoli è pronto a piazzare un altro affare di mercato, dopo aver ufficializzato Olivera, riscattato Anguissa e annunciato Kvartskhelia. Secondo quanto fa sapere calciomercato.com la trattativa per Gerard Deulofeu al Napoli è vicinissima alla chiusura, tanto che si parla di un Accordo imminente. Il giocatore ha scelto la piazza azzurra, dopo una stagione vissuta da protagonista con la maglia dell’Udinese, in cui ha segnato 13 gol, giocando da esterno d’attacco. Proprio i gol degli esterni sono mancati alla compagine partenopea. Trattativa Deulofeu-Napoli: le ultime notizie Ci sono ottime possibile che il giocatore spagnolo vesta la maglia del Napoli. Secondo il portale di informazione sportiva, il Deulofeu ha trovato anche una bozza ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 giugno 2022) Ilè pronto a piazzare un altro affare di mercato, dopo aver ufficializzato Olivera, riscattato Anguissa e annunciato Kvartskhelia. Secondo quanto fa sapere calciomercato.com la trattativa per Gerardalè vicinissima alla, tanto che si parla di unimminente. Il giocatore ha scelto la piazza azzurra, dopo una stagione vissuta da protagonista con la maglia dell’Udinese, in cui ha segnato 13 gol, giocando da esterno d’attacco. Proprio i gol degli esterni sono mancati alla compagine partenopea. Trattativa: le ultime notizie Ci sono ottime possibile che il giocatore spagnolo vesta la maglia del. Secondo il portale di informazione sportiva, ilha trovato anche una bozza ...

