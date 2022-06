Come sta il papà di Belen? Gustavo Rodriguez ancora in ospedale (Di sabato 4 giugno 2022) Non si sa molto del problema di salute del papà di Belen ma è la moglie ad aggiornare tutti sui social. Come sta Gustavo Rodriguez? Il padre di Belen Rodriguez è ancora in ospedale dopo l’operazione al colon. Una prima foto postata sui social da Veronica Cozzani per dire a tutti che Gustavo ha subito un intervento chirurgico perché aveva il colon bucato. “Sta meglio adesso” ha spiegato la mamma di Belen tre giorni fa ma senza aggiungere molto. Oggi una nuova foto, sempre dall’ospedale. Gustavo Rodriguez sorride, si sforza di farlo o forse sorride proprio per allontanare le negatività di chi commenta in modo per niente piacevole. Veronica Cozzani ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 giugno 2022) Non si sa molto del problema di salute deldima è la moglie ad aggiornare tutti sui social.sta? Il padre diindopo l’operazione al colon. Una prima foto postata sui social da Veronica Cozzani per dire a tutti cheha subito un intervento chirurgico perché aveva il colon bucato. “Sta meglio adesso” ha spiegato la mamma ditre giorni fa ma senza aggiungere molto. Oggi una nuova foto, sempre dall’sorride, si sforza di farlo o forse sorride proprio per allontanare le negatività di chi commenta in modo per niente piacevole. Veronica Cozzani ...

