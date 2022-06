Camper arriva su Rai 1 a mezzogiorno: è il nuovo programma con Tinto e Roberta Morise (Di sabato 4 giugno 2022) Antonella Clerici lascia in eredità una fascia, quella del mezzogiorno, che ha saputo riportare con tutta la squadra di E’ sempre mezzogiorno oltre il 17% di share. Adesso tocca a una squadra di giovani conduttori, prendere le redini e conquistare il pubblico a casa. Dalla scuola di Antonella Clerici arriva uno dei due volti che terranno compagnia al pubblico di Rai 1 ma non solo. Insieme a Roberta Morise, è infatti Tinto, uno dei protagonisti di Camper. Sarà una estate on the road tra borghi e spiagge. Si accende la vacanza su Rai 1 con “Camper”, il nuovo programma, in onda a partire dal 6 giugno, dal lunedì al venerdì alle 12.00. Per tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre. I due conduttori animeranno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 giugno 2022) Antonella Clerici lascia in eredità una fascia, quella del, che ha saputo riportare con tutta la squadra di E’ sempreoltre il 17% di share. Adesso tocca a una squadra di giovani conduttori, prendere le redini e conquistare il pubblico a casa. Dalla scuola di Antonella Clericiuno dei due volti che terranno compagnia al pubblico di Rai 1 ma non solo. Insieme a, è infatti, uno dei protagonisti di. Sarà una estate on the road tra borghi e spiagge. Si accende la vacanza su Rai 1 con “”, il, in onda a partire dal 6 giugno, dal lunedì al venerdì alle 12.00. Per tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre. I due conduttori animeranno ...

