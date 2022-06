Calciomercato Inter | doccia gelata per Inzaghi | colpo di scena per Lukaku

Leggi su serieanews

(Di sabato 4 giugno 2022) L’pensa seriamente al ritorno in rosa di Romelu, tuttavia un’ex conoscenza nerazzurra rischia di far saltare l’affare. Oltre un sorriso BigRom non è andato, ma in tempi diogni accenno è un indizio. Il calciatore, oggi al Chelsea, non si è espresso in modo diretto in merito alla possibilità di tornare all’, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.