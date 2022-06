Brunetta, la crisi non c'è, Pil va verso +3% (Di sabato 4 giugno 2022) "La crisi economica non c'è. Dopo il Pil del primo trimestre dello 0,1% e, se il prossimo sarà anche positivo, con qualcuno che sostiene che dovrebbe essere anche meglio, allora andiamo verso un +3% ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) "Laeconomica non c'è. Dopo il Pil del primo trimestre dello 0,1% e, se il prossimo sarà anche positivo, con qualcuno che sostiene che dovrebbe essere anche meglio, allora andiamoun +3% ...

Advertising

trebbs75 : RT @ImolaOggi: ??Cna: '33mila imprese artigiane a rischio fallimento, bomba economica e sociale ??Brunetta: 'La crisi economica non c'è' htt… - mamelettrico : RT @ImolaOggi: ??Cna: '33mila imprese artigiane a rischio fallimento, bomba economica e sociale ??Brunetta: 'La crisi economica non c'è' htt… - ImolaOggi : ??Cna: '33mila imprese artigiane a rischio fallimento, bomba economica e sociale ??Brunetta: 'La crisi economica non… - fisco24_info : Brunetta, la crisi non c'è, Pil va verso +3%: 'Con due trimestri positivi e se non ci saranno stress negativi' -