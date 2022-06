Attilio Manca | Antimafiaduemila | “In una intercettazione i gregari di Provenzano dicono di fare una doccia a un medico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022) Si aggiunge un nuovo capitolo alla storia die potrebbe essere ad una svolta il caso della morte di questo giovane urologo spirato nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2004 a Viterbo, dove lavorava da poco meno di due anni. Secondo quanto rivela il portale “”, in un’di fine 2003 idi Bernardo, allora ancora latitante, dissero che bisognava “una” ad un, di cui non viene mai fatto il nome, per aver negato le cure al boss. Il camice bianco fu trovato con due buchi nel braccio sinistro e la sua morte archiviata come una overdose. Stando a quanto ricostruito,aveva bisogno di una causa del suo tumore ...