(Di sabato 4 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) –, la guerra in Ucraina continua. Oltre allo scontro sul campo, però, c'è anche quello verbale che riduce al minimo le speranze di pace. La chiesa di Tutti i Santi delSvyatogorsk Lavra, nella regione di Donetsk, è stata colpita dalle fiamme e anche sulle cause dell'incendio che si è sviluppato nell'edificio religioso russi e ucraini si accusano reciprocamente. Per Kiev le fiamme sono divampate a seguito di un attacco russo. “Gli occupanti – ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – sanno esattamente che cosa viene bombardato. Sanno che non ci sono obiettivi militari sul territorio di Svyatogorsk Lavra. Si sa che ci sono circa 300 civili in fuga dalle ostilità, di cui 60 bambini”, ha evidenziato. ...

Advertising

MasterblogBo : KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Ancora combattimenti e distruzione, la guerra in Ucraina continua. Oltre allo scontro… - ItaliaNotizie24 : Ancora combattimenti e distruzione, colpito monastero ortodosso - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ancora combattimenti e distruzione, colpito monastero ortodosso -… - messina_oggi : Ancora combattimenti e distruzione, colpito monastero ortodossoKIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Ancora combattimenti e… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ancora combattimenti e distruzione, colpito monastero ortodosso - -

Il Tempo

I duristrada per strada potrebbero anche aver limitato la potenza di fuoco di Mosca: ... si tratterebbe invece di una vittoria che darebbepiù morale e coraggio. IL PUNTO MILITARE ...in modo che il giorno in cui icesseranno possiamo aprire una via d'uscita con mezzi ... a differenza di altri leader dell'Ue, Macron non si èrecato in Ucraina per mostrare il suo ... Ancora combattimenti e distruzione, colpito monastero ortodosso KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Ancora combattimenti e distruzione, la guerra in Ucraina continua. Oltre allo scontro sul campo, però, c'è anche quello verb ...Continuano i combattimenti a Severodonetsk, in Ucraina. “Gli sforzi principali sono concentrati nelle aree di Severodonetsk e Bakhmut” e “con il supporto dell’artiglieria” i russi “stanno prendendo d’ ...