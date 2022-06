Alla guida di un’auto sequestrata | con targa e patenti false | denunciate tre persone

(Di sabato 4 giugno 2022) Bergamo. Non solo lafalsa e ledi, ma il veicolo era anche sotto sequestro: per tutte queste ragioni sono state fermate ePolizia Locale del Comune di Bergamo tre, che viaggiavano a bordo di una BMW 320 Station Wagon nelle strade del quartiere di Monterosso, qualche giorno fa. A insospettire gli agenti l’atteggiamento dei tre occupanti della BMW non appena vista l’auto della Polizia Locale: da qui la decisione di procedere a un controllo più accurato dell’auto. Innanzitutto laè risultata subito intestata a un altro veicolo, una FIAT 500X di un cittadino residente a Siracusa, auto risultata essere, per altro, già sotto sequestro: e infatti lastessa è stata apposta ...

andreapurgatori : Chiediamo alla Guida suprema della Repubblica islamica dell’#Iran ayatollah #Khamenei di compiere un gesto di umani… - Agenzia_Italia : #Cisl La conferma alla guida del sindacato è stata totale con 193 voti a favore su 194 votanti e una scheda bianca… - Agenzia_Ansa : Cisl, Luigi Sbarra rieletto segretario generale. Confermato all'unanimità alla guida del sindacato #ANSA - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, una suora alla guida della Caritas diocesana: è Marisa Pitrella - mattinodinapoli : Napoli, una suora alla guida della Caritas diocesana: è Marisa Pitrella -

Sanzionati poi, a norma del Codice stradale, i conducenti che, in questi frangenti, saranno sorpresidi veicoli ad eseguire manovre pericolose o di intralciocircolazione stradale. In ...Mirko Matteucci ciattraverso l'Italiascoperta di eccellenze artigiane che hanno dato lustro al nostro paese esportando il made in Italy in tutto il mondo. Si cimenta come principiante in ...Una religiosa alla direzione della Caritas diocesana di Napoli. L'arcivescovo metropolita don Mimmo Battaglia, infatti, ha affidato l' incarico a suor Marisa Pitrella della ...Non solo la targa falsa e le patenti di guida false, ma il veicolo era anche sotto sequestro: per tutte queste ragioni sono state fermate e denunciate dalla Polizia Locale del Comune di Bergamo tre pe ...