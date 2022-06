Algeria: ritrovati due corpi nel carrello di un aereo per Parigi (Di sabato 4 giugno 2022) Due corpi senza vita sono stati scoperti oggi nel carrello di atterraggio di un aereo della compagnia di bandiera algerina, Air Algérie, all'aeroporto della capitale. Lo ha riferito all'Ansa una fonte ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Duesenza vita sono stati scoperti oggi neldi atterraggio di undella compagnia di bandiera algerina, Air Algérie, all'aeroporto della capitale. Lo ha riferito all'Ansa una fonte ...

Advertising

nuova_venezia : Algeria: ritrovati i corpi di due giovani immigrati nel carrello di un aereo per Parigi - messveneto : Algeria: ritrovati i corpi di due giovani immigrati nel carrello di un aereo per Parigi: I due sarebbero saliti sul… - LaStampa : Algeria: ritrovati i corpi di due giovani immigrati nel carrello di un aereo per Parigi - CorriereAlpi : Algeria: ritrovati i corpi di due giovani immigrati nel carrello di un aereo per Parigi - il_piccolo : Algeria: ritrovati i corpi di due giovani immigrati nel carrello di un aereo per Parigi -