Yuan digitale, gli Usa verso il veto all’uso su Google e Apple Pay (Di venerdì 3 giugno 2022) Proposta di legge al Congresso per vietare i pagamenti con la valuta digitale cinesi sulle app, dopo che l’e-CNY è stato adottato da WeChat e Alipay Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 giugno 2022) Proposta di legge al Congresso per vietare i pagamenti con la valutacinesi sulle app, dopo che l’e-CNY è stato adottato da WeChat e Alipay

Advertising

ConsMeditchain : Yuan digitale, gli Usa verso il veto all’uso su Google e Apple Pay - MichelaRoi : RT @iuvinale_n: Anche in #Italia vanno vietate le app che consentono pagamenti con yuan digitale e-CNY @adolfo_urso @GiulioTerzi @marcor… - smilypapiking : RT @iuvinale_n: Anche in #Italia vanno vietate le app che consentono pagamenti con yuan digitale e-CNY @adolfo_urso @GiulioTerzi @marcor… - DeviLsLawyer_ : @horusgodB occhio che se ti mandano sul loro wallet lo yuan digitale poi se li riprendono quando vogliono ?????? - iuvinale_n : Anche in #Italia vanno vietate le app che consentono pagamenti con yuan digitale e-CNY @adolfo_urso @GiulioTerzi… -