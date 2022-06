Vitalizi in Trentino Alto Adige | la Consulta approva il taglio | “Giustificato da esigenze di risparmi | sobrietà ed equità”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Arriva dalla Corte Costituzionale un’altra conferma sulla legittimità dei tagli deiai consiglieri regionali del. Lo aveva già fatto nel 2019, poi nel 2020 anche un giudice di Trento si era espresso in tal senso. Adesso, con la sentenza numero 136, scritta dal redattore Angelo Buscema, laha dichiarato “non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento di legittimità costituzionale”. Con la seguente spiegazione: “Le misure che hanno inciso, riducendoli, iregionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con ilo parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole ...

... poiché è riconducibile all'autonomia della Regione la disciplina deispettanti a chi è stato consigliere regionale. Nella fattispecie, la normativa censurata non ha violato i principi di ...Il riferimento è al via libera della Corte Costituzionale al taglio deivoluto dalAlto Adige a cavallo del 2014 . La sentenza numero 136 depositata oggi, 3 giugno , recita che ''..."Le misure che hanno inciso, riducendoli, i vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, contribut ...Per la Consulta la riduzione dei trattamenti agli ex consiglieri risponde a un’esigenza di contenere la spesa pubblica e di rimuovere le sperequazioni ...