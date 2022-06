Uomini e Donne oggi venerdì 3 giugno: c’è la puntata? (Di venerdì 3 giugno 2022) Uomini e Donne andrà in onda oggi, venerdì 3 giugno o Canale 5 ha deciso di concludere la stagione prima della pausa del 2 giugno? Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Uomini e Donne: Luca e Soraia si sono lasciati dopo la scelta? Gli indizi VIDEO Uomini e Donne oggi: è finito? Nonostante molti fan del programma... Leggi su donnapop (Di venerdì 3 giugno 2022)andrà in ondao Canale 5 ha deciso di concludere la stagione prima della pausa del 2? Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche:: Luca e Soraia si sono lasciati dopo la scelta? Gli indizi VIDEO: è finito? Nonostante molti fan del programma...

Advertising

robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - MinisteroSalute : Un lungo applauso ha accolto le Donne e gli Uomini del Servizio Sanitario Nazionale, la risorsa più preziosa che ab… - MinisteroDifesa : Il messaggio del Ministro @guerini_lorenzo alle donne e agli uomini della Difesa, in occasione del 76° anniversari… - CircoloLettori : RT @festinteconomia: . @ShellyJLundberg al #FIE22: «Perché non c’è un maggior numero di donne che vuole studiare economia? Una delle cause… - ParliamoDiNews : Luca Salatino e Soraia Ceruti, altro che crisi/ Dopo Uomini e Donne, convivenza e... #luca #salatino #soraia… -