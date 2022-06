Un 35enne italiano muore investito da un’auto della polizia a Palma di Maiorca I testimoni | “Non aveva la sirena accesa”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Un giovane gallurese di 35 anni, Mario Decandia, è morto adidopo essere statodalocale. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona del Passeig Sagrera, quando per cause da accertare il veicolo delle forze dell’ordine hatre passanti. Tra loro il, un cameriere con origini tra Tempio Pausania e Luras ma da circa dieci anni trapiantato nelle Baleari. Secondo le prime ricostruzioni, il giovaneappena finito il turno di lavoro in un ristorante poco distante dal luogo dell’incidente e stava passeggiando con un’amicapolacca e uno svizzero di 25 anni, collega di lavoro. All’improvviso il gruppo ...

Advertising

carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Un 35enne italiano muore investito da un’auto della polizia a Palma di Maiorca. I testimoni: “Non aveva la sirena acce… - marcuspascal1 : RT @fattoquotidiano: Un 35enne italiano muore investito da un’auto della polizia a Palma di Maiorca. I testimoni: “Non aveva la sirena acce… - fattoquotidiano : Un 35enne italiano muore investito da un’auto della polizia a Palma di Maiorca. I testimoni: “Non aveva la sirena a… - ubaloatiotu : Italiano travolto e ucciso da un'auto della polizia a Palma di Maiorca - DanieleDann1 : ?? Palma di Maiorca, auto della polizia investe e uccide un 35enne italiano. Tornava a casa dal lavoro. #News… -

muore a Palma di Maiorca: Mario, cameriere, investito e ucciso dalla polizia Nell'incidente sono rimaste gravemente ferite altre due persone. Come spiega ad Adnkronos l'amico della ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo. Unsardo è morto a Palma di Maiorca dopo essere stato investito da un'auto della Polizia locale. ...da ...Un cittadino italiano di 35 anni, Mario Decandia, è morto a Palma di Maiorca investito da un'auto della polizia locale impegnata in un servizio di emergenza.Un 35enne sardo è morto a Palma di Maiorca dopo essere stato investito da un'auto della Polizia locale. L'incidente, come riportano anche i media locali, è avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 giugno, ...