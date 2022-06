Ultime Notizie – Roland Garros 2022, Ruud batte Cilic: semifinale con invasione (Di venerdì 3 giugno 2022) Casper Ruud in finale al Roland Garros 2022 contro Rafa Nadal. Nella seconda semifinale dello Slam parigino allungata anche dall’interruzione per l’irruzione di una attivista contro il cambiamento climatico, Ruud entra nella storia tennistica del suo paese, diventando il primo norvegese ad approdare alla finale di un torneo del Grande Slam dopo avere sconfitto in quattro set Marin Cilic. Il numero 8 del ranking Atp batte il croato per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 e scenderà in campo per provare a fermare lo spagnolo Rafa Nadal, che punta al record di 14 vittorie al torneo parigino. A provocare lo stop del match una ragazza che è riuscita a legarsi alla rete, prima di essere portata via dagli addetti: la giovane indossava una maglietta con la scritta “Ci ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Casperin finale alcontro Rafa Nadal. Nella secondadello Slam parigino allungata anche dall’interruzione per l’irruzione di una attivista contro il cambiamento climatico,entra nella storia tennistica del suo paese, diventando il primo norvegese ad approdare alla finale di un torneo del Grande Slam dopo avere sconfitto in quattro set Marin. Il numero 8 del ranking Atpil croato per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 e scenderà in campo per provare a fermare lo spagnolo Rafa Nadal, che punta al record di 14 vittorie al torneo parigino. A provocare lo stop del match una ragazza che è riuscita a legarsi alla rete, prima di essere portata via dagli addetti: la giovane indossava una maglietta con la scritta “Ci ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - sole24ore : Alberto Clò (Univ. Bologna): 'La corsa alle #rinnovabili rischia di portarci dalla padella del #gas russo alla brac… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: COVID | Sono 9.429 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le… - GiovanniCaglio : Erdogan: espresso «timori legittimi » a Stoltenberg su Svezia e Finlandia #Erdogan, #Modi #Orban tutti personaggi i… -