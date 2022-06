Traffico Roma del 03-06-2022 ore 15:30 (Di venerdì 3 giugno 2022) Luceverde Roma da ritrovati in studio Tiziano Arimondi il Traffico sulla principale rete viaria della capitale prudenza su via Tuscolana dove la polizia locale segnala un incidente all’altezza di via Vittorio occorsio incidente anche su via della Pisana in prossimità del Fosso della Magliana In entrambe i casi possibili rallentamenti restiamo in zona possibili difficoltà per un incendio adiacente alla sede stradale su via del Fontanile a sul posto presenti i vigili del fuoco e la polizia locale è cambiata Oggi la viabilità il Circo Massimo per l’allestimento del concerto di Vasco Rossi del 11 e del 12 giugno tra piazzale Ugo La Malfa in via dell’Ara massima di Ercole attenzione alla segnaletica trasporti Traffico ferroviario sospeso sulla linea dell’alta velocità Roma Napoli per un inconveniente tecnico La Stazione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziano Arimondi ilsulla principale rete viaria della capitale prudenza su via Tuscolana dove la polizia locale segnala un incidente all’altezza di via Vittorio occorsio incidente anche su via della Pisana in prossimità del Fosso della Magliana In entrambe i casi possibili rallentamenti restiamo in zona possibili difficoltà per un incendio adiacente alla sede stradale su via del Fontanile a sul posto presenti i vigili del fuoco e la polizia locale è cambiata Oggi la viabilità il Circo Massimo per l’allestimento del concerto di Vasco Rossi del 11 e del 12 giugno tra piazzale Ugo La Malfa in via dell’Ara massima di Ercole attenzione alla segnaletica trasportiferroviario sospeso sulla linea dell’alta velocitàNapoli per un inconveniente tecnico La Stazione ...

