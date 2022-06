Tim vuole il divorzio da Dazn, avviati i contatti con Sky e Amazon (Di venerdì 3 giugno 2022) Gli ascolti rosso sangue portano il nuovo ad Labriola a sondare il terreno con Sky e Dazn per un nuovo accordo e alleggerire le casse della società Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 giugno 2022) Gli ascolti rosso sangue portano il nuovo ad Labriola a sondare il terreno con Sky eper un nuovo accordo e alleggerire le casse della società Segui su affaritaliani.it

Advertising

enrick81 : @famigliasimpson @misterf_tweets @CIAfra73 @Tvottiano @napoliforever89 @fabriziomico @1vs100tw @alessio_gaudino… - mariob092 : @pc_947 Come era prevedibile, visti gli scarsi risultati anche chi paga per la raccolta pubblicitaria vuole il suo… - sportli26181512 : #Media #Notizie Non solo TIM, anche Mediaset chiede lo sconto a DAZN: Non solo Tim vuole rivedere al ribasso l’acco… - infoitsport : La Stampa: Tim vuole liberarsi di Dazn ma ora la Serie A vale meno, ha perso il 30% di ascolti - ilNapolista - infoitsport : La Serie A ha perso il 30% degli ascolti: TIM vuole lasciare DAZN, ma Sky e Amazon nicchiano -