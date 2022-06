Smuraglia | aperta camera ardente nella sede del Comune di Milano

(Di venerdì 3 giugno 2022) Èdalle 9 di stamani ladi Carlo, presidente onorario dell'Anpi ed ex partigiano morto a 99 anni lo scorso 30 maggio. Il feretro è in Sala Alessi a Palazzo Marino,...

