Serie A | le sorprese del fantacalcio 2021 2022

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 3 giugno 2022) Si è concluso l’ennesimo campionato diA, così come un’altra stagione die quali sono state le, forse addirittura decisive per svoltare il vostro campionato? La redazione di 11contro11 ha stilato una lista di 3 giocatori per ruolo, analizzando l’andamento del giocatore in stagione. Leal, i portieri Lukasz Skorupski: la lista delle sorpese alinizia con il polacco, partito come profilo a basso costo, per una squadra di metà classifica come il Bologna. Ciò che ha maggiormente colpito è stata la continuità, con ben 11 clean sheet e prestazioni oltre la media. Oltre ai confronti con big come Inter, Juventus, Milan e Roma, in cui ha ben figurato. Affermato. Pietro Terracciano: l’indiziato a partire titolare sembrava il ...