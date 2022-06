Secondo Ruffini, gli evasori fiscali non devono andare in carcere ma lavorare per pagare il dovuto (Di venerdì 3 giugno 2022) «Sono 19 milioni le persone che hanno debiti con il fisco. Le abbiamo individuate, ma a chi conviene metterle tutte in cella?». Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, propone invece di farli lavorare per la collettività. L’Italia è il Paese europeo con la più alta evasione fiscale con 30 miliardi di euro all’anno. «pagare le tasse non fa piacere a nessuno e farle pagare fa ancora meno piacere, ma è la cartina di tornasole dell’inciviltà di un Paese perché si fanno pagare le tasse ad esempio per retribuire gli stipendi ai medici che ci salvano la vita», dice Ruffini alla Stampa. «Lo Stato ha dovuto tagliare la spesa sanitaria perché non ci sono abbastanza risorse. Eppure, negli ultimi 20 anni, abbiamo un patrimonio di soldi non pagati di mille e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 giugno 2022) «Sono 19 milioni le persone che hanno debiti con il fisco. Le abbiamo individuate, ma a chi conviene metterle tutte in cella?». Ernesto Maria, direttore dell’Agenzia delle Entrate, propone invece di farliper la collettività. L’Italia è il Paese europeo con la più alta evasione fiscale con 30 miliardi di euro all’anno. «le tasse non fa piacere a nessuno e farlefa ancora meno piacere, ma è la cartina di tornasole dell’inciviltà di un Paese perché si fannole tasse ad esempio per retribuire gli stipendi ai medici che ci salvano la vita», dicealla Stampa. «Lo Stato hatagliare la spesa sanitaria perché non ci sono abbastanza risorse. Eppure, negli ultimi 20 anni, abbiamo un patrimonio di soldi non pagati di mille e ...

Advertising

Schmit_Henri : RT @Linkiesta: Secondo Ruffini, gli evasori fiscali non devono andare in carcere ma lavorare per pagare il dovuto - Linkiesta : Secondo Ruffini, gli evasori fiscali non devono andare in carcere ma lavorare per pagare il dovuto - cla_ruffini : RT @IBMItalia: ?? Secondo appuntamento della community di #LeadersandTech #IBM ?? Aziende di diverse industrie si sono riunite per confront… - simonesacq : @giovannosauro @fi_ip_ogentili Secondo me diceva 'quando faceva il Nido del Cuculo Ruffini faceva ridere un casino'… -