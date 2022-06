Rinnovo rifiutato | ora è pronto per la firma con l’Inter

Advertising

uomo_ragno : @ShitPos93527936 Vero ma c'è anche da dire che Gnabry avrebbe rifiutato un'offerta di rinnovo del Bayern da 10 mln… - LRomanisti : ??#Mkhitaryan ha rifiutato la proposta di rinnovo della #asroma. L' armeno si trasferirà all' #inter a parametro 0.… - Klopp_reactions : @rosysantacroce_ A quanto mi risulta Dybala ha rifiutato il rinnovo almeno una volta...e anche sta storia di dare t… - cervellerap : #Mkhitaryan-#Inter, è fatta! L’armeno ha rifiutato l’offerta di rinnovo fatta dalla #Roma. Per lui contratto bien… - EmaPolzella : ???? #Mkhitaryan, addio #Roma ?? ? Il centrocampista armeno ha rifiutato il rinnovo proposto dai giallorossi ???? 0??… -

Dopo giorni di trattative e di indiscrezioni, è stata scritta la parola fine: il fantasista armeno, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, hal'offerta di. Come riportato ...L'attaccante hal'offerta di Tiago Pinto che prevedeva un contratto di 3,6 milioni di ... Il futuro: Tiago Pinto pensa a Isco Non solo, era previsto anche unautomatico per il secondo ...L'Inter guarda al futuro, sfruttando le opportunità di mercato di un'estate che già si preannuncia "importante": il club nerazzurro ha messo gli occhi su Mkhitaryan. Secondo 'Sky Sport', il ...Mkhitaryan non rinnoverà con la Roma: l'armeno ha preso la sua decisione e adesso è ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter ...