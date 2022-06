Post Malone | esce oggi il nuovo album “Twelve Carat Toothache”

(Di venerdì 3 giugno 2022)”, ildi; il quarto della carriera dell’artista di Dallas, nominato ai GRAMMY® Award e certificato diamante RIAA, e uno dei progetti discografici più attesi del 2022., fuoriilFuoriildi! Oltre ai singoli già hit “Cooped Up” feat. Roddy Ricch e “One Right Now” feat. The Weeknd, il disco vanta collaborazioni con ospiti stellari, tra cui Doja Cat, Fleet Foxes, Gunna e The Kid Laroi. Per la creazione di questo ...

Kobeesque : E' ORA, DOPO 3 ANNI SI ASCOLTA L'ALBUM DI POST MALONE - aaliciagaarcia : post malone te amo - vicoruiz01 : te amo post malone - verysmalltrash_ : Post malone ma cosa hai cacciato fuori - Omariw_ : Post Malone saco disquito! -

'Twelve Carat Toothache'(3 giugno) Intervistato in gennaio da Billboard ,ha detto che il disco esprime "come mi sento al momento: gli alti e bassi, il caos e il carattere ...Epic pop!- Voto 6,75 -ha ammorbidito il suo flow. Super urban stiloso e poi c'è Doja! Lous and The Yakuza - Voto 6,75 - La preferivo quando si aggirava in territori musicali più ... POST MALONE – ESCE IL NUOVO ALBUM “TWELVE CARAT TOOTHACHE” In quarta posizione troviamo Post Malone, nominato ai Grammy Award e certificato disco di diamante con Roddy Ricch nel brano “Cooped up” che introduce l’album “Twelve Carat Toothache” in uscita il 3 ...Il cantante rivela il suo rapporto di amore-odio con la colonna sonora del kolossal firmato FromSoftware, ritenuta stressante.